CAS отменил дисквалификацию призера ЧМ легкоатлета Лоусона

В августе 2018 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил об отстранении Лоусона после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эпитренболон. В мае 2019 года антидопинговый трибунал Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) признал легкоатлета виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил его на четыре года.

Лоусон обжаловал решение в CAS в надежде, что период отстранения будет отменен или сокращен до двух лет.

Коллегия арбитров CAS сочла вероятным, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена с говядиной, которую он употреблял в ресторане за день прохождения допинг-теста.