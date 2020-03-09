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13:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS отменил дисквалификацию призера ЧМ легкоатлета Лоусона

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию призера чемпионата мира-2017 в прыжках в длину американца Джарриона Лоусона, сообщается в пресс-релизе CAS.

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В августе 2018 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил об отстранении Лоусона после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эпитренболон. В мае 2019 года антидопинговый трибунал Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) признал легкоатлета виновным в нарушении антидопинговых правил и отстранил его на четыре года.

Лоусон обжаловал решение в CAS в надежде, что период отстранения будет отменен или сокращен до двух лет.

Коллегия арбитров CAS сочла вероятным, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена с говядиной, которую он употреблял в ресторане за день прохождения допинг-теста.

«После очень тщательного изучения доказательств и показаний экспертов коллегия единогласно пришла к выводу, что Лоусон доказал, что в его действиях отсутствовала вина или халатность. Вследствие этого дисквалификация была отменена», — говорится в тексте решения.

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