CAS отменил дисквалификацию призера ЧМ легкоатлета Лоусона
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию призера чемпионата мира-2017 в прыжках в длину американца Джарриона Лоусона, сообщается в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию призера чемпионата мира-2017 в прыжках в длину американца Джарриона Лоусона, сообщается в
В августе 2018 года независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил об отстранении Лоусона после того, как в его
Лоусон обжаловал решение в CAS в надежде, что период отстранения будет отменен или сокращен до двух лет.
Коллегия арбитров CAS сочла вероятным, что запрещенное вещество попало в организм спортсмена с говядиной, которую он употреблял в ресторане за день прохождения
«После очень тщательного изучения доказательств и показаний экспертов коллегия единогласно пришла к выводу, что Лоусон доказал, что в его действиях отсутствовала вина или халатность. Вследствие этого дисквалификация была отменена», — говорится в тексте решения.