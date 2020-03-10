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10:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский легкоатлет избежал наказания за допинг

Американский легкоатлет Джаррион Лоусон, признанный виновным Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в употреблении допинга, избежал наказания. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Как утверждается в опубликованном сообщении, запрещенное вещество попало в организм Лоусона непреднамеренно. Уточняется, что оно содержалось в пище, которую спортсмен принимал за сутки до прохождения допинг-теста.

Допинг-проба американца, сданная в июне 2018-го, дала положительный результат на эпитренболон. О дисквалификации Лоусона на четыре года сообщалось в мае 2019 года. Решение World Athletics легкоатлет обжаловал в CAS.

Лоусон — серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года в прыжках в длину. Он также выступает в тройном прыжке, в беге на 60, 100 и 200 метров.

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