World Athletics допустит до участия в Олимпиаде не более 10 россиян

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях.

Кроме того, совет World Athletics оштрафовал на $10 млн ВФЛА из-за допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Если ВФЛА не выплатит половину этой суммы до 1 июля, процесс выдачи разрешений на участие в турнирах будет приостановлен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

В ноябре прошлого года легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. После этого World Athletics приняла решение приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.