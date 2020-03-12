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16:56 (мск), источник: ТАСС

World Athletics допустит до участия в Олимпиаде не более 10 россиян

ТАСС, 12 марта. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновил выдачу российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах — Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы — смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов, говорится в релизе по итогам заседания совета World Athletics.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях.

Кроме того, совет World Athletics оштрафовал на $10 млн ВФЛА из-за допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Если ВФЛА не выплатит половину этой суммы до 1 июля, процесс выдачи разрешений на участие в турнирах будет приостановлен.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

В ноябре прошлого года легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности бывший президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. После этого World Athletics приняла решение приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

В конце февраля — начале марта ВФЛА избрала новое руководство, которое признало вину по делу Лысенко.

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