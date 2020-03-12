Журова назвала уничтожением вида спорта в России штраф $10 млн для ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. World Athletics также рекомендовала создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством, Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы понимаем, что это (штраф — прим. ТАСС) целенаправленное уничтожение вида спорта в нашей стране, — сказала Журова. — Не знаю, насколько обоснован этот штраф, непонятно, кто будет эти деньги выплачивать. Что касается количества спортсменов, то так примерно и было в последнее время, хотя была надежда, что их будет больше. Теперь мы не сможем участвовать в эстафетных дисциплинах».