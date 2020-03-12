Журова назвала уничтожением вида спорта в России штраф $10 млн для ВФЛА

Всероссийская федерация легкой атлетики, признавшая вину по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, должна выплатить денежный штраф в размере $10 млн. World Athletics также рекомендовала создать при ВФЛА совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством, Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.
«Мы понимаем, что это (штраф — прим. ТАСС) целенаправленное уничтожение вида спорта в нашей стране, — сказала Журова. — Не знаю, насколько обоснован этот штраф, непонятно, кто будет эти деньги выплачивать. Что касается количества спортсменов, то так примерно и было в последнее время, хотя была надежда, что их будет больше. Теперь мы не сможем участвовать в эстафетных дисциплинах».
«Еще одна причина — если нет легкой атлетики, то любой стране сложно претендовать на победу в общем зачете. Мы признали вину, все сделали, но этого все равно не хватает. Каждый раз появляются новые требования, а страдают при этом спортсмены и дети, которые не виноваты в допинговых скандалах», — добавила парламентарий.