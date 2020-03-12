Пять миллионов за Лысенко. World Athletics определила новые критерии восстановления ВФЛА

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в четверг определил новые критерии восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics и поставил условие ВФЛА до 1 июля 2020 года выплатить штраф в $5 млн за махинации по делу уличенного в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Совет World Athletics принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА. При этом организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира Лысенко. $5 млн ВФЛА должна выплатить до 1 июля.

«Необходимости выплачивать оставшиеся $5 млн сейчас нет. Однако если в течение двух лет ВФЛА совершит еще одно нарушение антидопинговых правил или не добьется существенного прогресса в выполнении условий восстановления, установленных советом, то эти $5 млн должны быть незамедлительно выплачены. Если в течение двух лет нарушений не будет, выплачивать эту сумму не придется», — сообщили ТАСС в World Athletics.

Президент ВФЛА Евгений Юрченко отметил, что организация приложит максимум усилий для выплаты штрафа World Athletics. «ВФЛА удалось избежать полной дисквалификации и исключения из World Athletics. Изгнание из мировой легкоатлетической семьи стало бы для нас катастрофой, нам удалось его избежать. Если говорить о штрафе, выставленном ВФЛА, могу отметить, что цена ошибки велика, в самое ближайшее время нам надо приложить максимум усилий для его выплаты, чтобы избежать отзыва нейтральных статусов у наших легкоатлетов», — сказал он.

В Министерстве спорта России также поприветствовали решение World Athletics. «Отмечая строгость санкций, считаем, что в текущей ситуации было важно сохранить статус ВФЛА как члена World Athletics и дать федерации возможность осуществить реформы, нацеленные на развитие легкой атлетики в России и восстановление полноправного членства в World Athletics», — говорится в заявлении Минспорта.

Жизнь под стеклом

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций также предложил создать при Всероссийской федерации легкой атлетики совместную комиссию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Олимпийским комитетом России (ОКР) и Министерством спорта РФ. Создание комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Данная комиссия должна будет находиться под наблюдением двух международных экспертов, которых определит World Athletics.

Эксперты будут работать в России и присутствовать на заседаниях созданной комиссии по восстановлению ВФЛА, при этом международные эксперты должны быть уверенными в том, что изменения происходят на всех уровнях российского спорта. Кроме того, в созданную комиссию должны входить два представителя комиссии спортсменов ВФЛА, органу предстоит предоставить план по обеспечению абсолютной нетерпимости к допинг-культуре, этот документ будет утвержден World Athletics.

«Я считаю вердикт World Athletics в отношении ВФЛА релевантным той ситуации, в которой оказалась российская легкая атлетика, — сказала ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. — Я подразумеваю и дело Лысенко, и допинговые проблемы в регионах, и все остальное. Мне кажется, Всероссийской федерации легкой атлетики по силам выполнить все предъявляемые ей условия, хотя некоторые из них будет, наверное, не очень просто реализовать. Но эти решения нельзя назвать унизительными для России, с ними можно работать».

«Конечно, РУСАДА готово работать в составе группы, о которой сегодня говорил Руне Андерсен (глава рабочей группы World Athletics по России — прим. ТАСС). И мы, конечно, поддерживаем эту инициативу, как и другую о введении международных экспертов. Тем более, мы сами об этом ранее говорили», — заключила Пахноцкая.

Возвращение в ANA

Совет World Athletics также принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в cтатусе нейтральных атлетов (ANA). При этом на крупнейших международных турнирах — Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы — смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. В то же время российские спортсмены смогут без ограничений получать нейтральный статус для участия в менее статусных международных соревнованиях.

«Процесс подачи заявок на получение нейтрального статуса не претерпит особых изменений с прошлым годом, но критерии будут усилены, — заметила в беседе с ТАСС менеджер прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова. — Как только World Athletics их опубликует на следующей неделе, Мария безотлагательно займется составлением этой заявки, после чего сразу ее отправит. Никаких дополнительных пояснений мы дожидаться не будем, но если для получения нейтрального статуса потребуются еще какие-то документы, то мы этот вопрос можем решить уже в процессе оформления».

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, который также будет претендовать на получение нейтрального статуса, с некоторой долей воодушевления принял решения совета World Athletics. «Дело сдвинулось, посмотрим, как дальше пойдет. Но определенный оптимизм это внушает», — сказал спортсмен ТАСС.

Личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов также положительно отозвался о последних действиях международной федерации в отношении ВФЛА. «Учитывая тот момент, что в последнее время тучи все больше и больше сгущались, атмосфера истерии и психоза так или иначе нарастала, сейчас еще и всемирная паника с коронавирусом, то это хоть какой-то позитив», — сказал ТАСС Клевцов.