Власти Киргизии не пустили чемпиона России по марафону на сбор из-за угрозы коронавируса

Источник: РИА "Новости"

33-летний Киселев, ранее находившийся на трехнедельном сборе в Японии, затем планировал продолжить тренировки в Чолпон-Ате (Киргизия).

«Я летел в Киргизию из Японии с пересадкой в Москве, из-за угрозы коронавирусной инфекции меня на паспортном контроле в Бишкеке развернули обратно в Россию, — сообщил Киселев. — Сейчас я нахожусь у себя дома в Чебоксарах, где самостоятельно тренируюсь».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ccb216bab323ef8685c7" data-vnd="ccb216bab323ef8685c7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ccb216bab323ef8685c7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен в настоящее время готовится к чемпионату России по марафону, который должен пройти в Сочи 4 апреля. «За неделю до этого старта я планирую приехать на сбор в Кисловодск, а оттуда уже переберусь в Сочи», — сказал Киселев, в планах которого есть также участие в Казанском марафоне, который состоится 3 мая.