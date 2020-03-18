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09:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Европейской легкоатлетической ассоциации госпитализирован

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен госпитализирован после перенесенного инсульта, сообщается на сайте EAA.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в релизе, 73-летний Хансен перенес инсульт в воскресенье вечером у себя дома. На данный момент норвежский функционер остается в отделении интенсивной терапии в местной больнице.

После госпитализации Хансен сдал анализы на коронавирус, которые не выявили у него заболевания.

В начале следующей недели исполком EAA проведет телеконференцию, чтобы выбрать исполняющего обязанности президента организации.

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