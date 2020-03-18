Глава Европейской легкоатлетической ассоциации госпитализирован
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА)
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА)
Как отмечается в релизе, 73-летний Хансен перенес инсульт в воскресенье вечером у себя дома. На данный момент норвежский функционер остается в отделении интенсивной терапии в местной больнице.
После госпитализации Хансен сдал анализы на коронавирус, которые не выявили у него заболевания.
В начале следующей недели исполком EAA проведет телеконференцию, чтобы выбрать исполняющего обязанности президента организации.