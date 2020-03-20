Ласицкене и Шубенков снова бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов

Источник: AP 2020

Не успело новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики приступить к работе, как нарвалось на большой скандал. Причем совсем не со злобными ретроградами, а с одной из самой прогрессивных структур — активом комиссии спортсменов ВФЛА, в который входят ведущие атлеты страны.

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Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались баллотироваться в новый состав комиссии. Ушел в отставку и Родион Гатауллин, утвержденный главой комиссии уже после смены власти в федерации.

Причина — комиссия предложила в состав структуры по восстановлению ВФЛА не тех людей, на которых рассчитывал глава федерации Евгений Юрченко. В частности — бывшего генерального секретаря организации Михаила Бутова, который работал в ВФЛА в не самые однозначные времена. В ответ Юрченко предложил избрать новый состав комиссии (что после смены власти в федерации вполне логично). А атлеты сочли этот шаг расправой с неугодными.

В итоге налицо первый кризис с участием нового руководства ВФЛА. До недавнего времени комиссия спортсменов была периферийной структурой и о ее существовании не знали даже некоторые ее члены. Однако после того как Ласицкене, Шубенков и Сидорова за свой счет слетали в Монако на прием к главе World Athletics Себастьяну Коэ, комиссия была признана ключевым звеном в восстановлении ВФЛА. И ее стало невозможно игнорировать.

Закончились правильные шаги ВФЛА

World Athletics начал настаивать на включении спортсменов в комиссию по восстановлению полноценного членства ВФЛА. Комиссия спортсменов утвердила кандидатуры Гатауллина и Ласицкене, а также бывшего (2008 — 2016 год) генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова. «Этот выбор обусловлен тем, что данные люди представляют все сферы легкоатлетического сообщества: тренер, атлет и спортивный функционер/менеджер», — говорилось в протоколе заседания комиссии.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B96_ilIBJ-X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-19T16:22:28+00:00">19 Мар 2020 в 9:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики появилось сообщение о том, что состав комиссии спортсменов в ближайшее время может поменяться. «Председателем комиссии спортсменов ВФЛА утвержден серебряный призер Олимпийских игр в прыжке с шестом, ныне тренер Родион Гатауллин. Состав комиссии спортсменов, впрочем, как и других рабочих органов ВФЛА, утвержден тогда не был», — заявили в федерации.

«На мой взгляд, комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены — это наша основная, так скажем, целевая аудитория. Все, что мы делаем, в той или иной мере делается для них и ради них. Выбор кандидатов путем голосования всех спортсменов — членов сборных позволит нам максимально демократично определить тех, кто будет в федерации, образно говоря, голосом наших спортсменов», — прокомментировал решение президиума глава ВФЛА Евгений Юрченко.

В ответ Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Сергей Литвинов и Мария Ласицкене приняли решение не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов ВФЛА, организованных федерацией.

— Принятие нового положения о Комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов, не подтверждают слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации». В условиях, когда слова и действия расходятся друг с другом, когда наше мнение игнорируется, считаем для себя невозможным продолжать деятельность в новой комиссии, — заявили звездные спортсмены.

Вместе с тем Шубенков, Сидорова и Ласицкене оставляют за собой право продолжать участвовать в спортивной жизни, высказывать свое мнение и отстаивать права российских спортсменов.

Гатауллин также принял решение покинуть пост руководителя Комиссии спортсменов ВФЛА.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B97S2MzBxsG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B97S2MzBxsG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B97S2MzBxsG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-19T19:11:10+00:00">19 Мар 2020 в 12:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ну, вот и закончились правильные шаги ВФЛА, — прокомментировал ситуацию Шубенков в личном аккаунте. — Что ж, на этом все. Спасибо всем за поддержку».

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Кто может быть так же полезен в комиссии, как Ласицкене и Шубенков?

Своим видением ситуации с «СЭ» поделился теперь уж экс-глава комиссии спортсменов Родион Гатауллин.

— ВФЛА, признавая нашу группу, нашу комиссию спортсменов работающей и легитимной, прислала предложение делегировать в состав рабочей группы по восстановлению полноправного членства ВФЛА в World Athletics, двух кандидатов — спортсмена из взрослой сборной и из юношеской. Нам эта позиция оказалась непонятной. Как может юниор 18−19 лет, будь то мальчик или девочка, что-то рекомендовать? — рассказал он. — Мы думали, долго обсуждали, потому что понимали, что идем наперекор предложению президента ВФЛА, но все же решили отправить трех человек. Это были я, Маша Ласицкене и Бутов. Кандидатура Бутова действительно спорная, скажем так. У нас по этому поводу были дебаты, но большинством голосов решили так.

На следующий день Юрченко присылает проект положения, который лишает легитимности существующую комиссию. У нас в составе, как минимум, нет юниоров. И по количественному составу мы не подходим. Мы думали, как на это реагировать, но собраться и обсудить всем вместе не так просто — ребята тренируются. Шубенков на сборе в Сочи, Анжелика — в Новогорске. Но, не дожидаясь нашей реакции, федерация публикует решение президиума как утвержденное и объявляет о новых выборах в комиссию.

— Получается, ваша комиссия была признана неугодной?

— Да, неугодной, нелегитимной.

Как только комиссия приняла решение несоответствующее его мнению, он (президент ВФЛА) решил комиссию реформировать. Ребята могли бы участвовать в новых выборах, но, подумав, решили: раз он один раз так сделал, может сделать и снова. Родион Гатауллин Экс-глава комиссии спортсменов

И решили не выдвигать свои кандидатуры. И я тоже сложил полномочия, ведь меня выбрал старый состав. Будут выборы, будет новая комиссия, у нее будет новый председатель.

— Сложно представить, кто может справиться с работой в комиссии спортсменов лучше, чем Ласицкене с Шубенковым и Сидоровой.

— Сборная у нас большая. Но насколько эти люди будут авторитетными и, скажем так, полезными в комиссии, не знаю. Посмотрим.

Мария Никулашкина

Олег Шамонаев