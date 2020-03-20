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16:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ласицкене и Шубенков снова бунтуют. Они покинут комиссию спортсменов

Звезды сборной России не нашли понимания и у нового руководства национальной федерации.

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Источник: AP 2020

Не успело новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики приступить к работе, как нарвалось на большой скандал. Причем совсем не со злобными ретроградами, а с одной из самой прогрессивных структур — активом комиссии спортсменов ВФЛА, в который входят ведущие атлеты страны.

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Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались баллотироваться в новый состав комиссии. Ушел в отставку и Родион Гатауллин, утвержденный главой комиссии уже после смены власти в федерации.

Причина — комиссия предложила в состав структуры по восстановлению ВФЛА не тех людей, на которых рассчитывал глава федерации Евгений Юрченко. В частности — бывшего генерального секретаря организации Михаила Бутова, который работал в ВФЛА в не самые однозначные времена. В ответ Юрченко предложил избрать новый состав комиссии (что после смены власти в федерации вполне логично). А атлеты сочли этот шаг расправой с неугодными.

В итоге налицо первый кризис с участием нового руководства ВФЛА. До недавнего времени комиссия спортсменов была периферийной структурой и о ее существовании не знали даже некоторые ее члены. Однако после того как Ласицкене, Шубенков и Сидорова за свой счет слетали в Монако на прием к главе World Athletics Себастьяну Коэ, комиссия была признана ключевым звеном в восстановлении ВФЛА. И ее стало невозможно игнорировать.

Закончились правильные шаги ВФЛА

World Athletics начал настаивать на включении спортсменов в комиссию по восстановлению полноценного членства ВФЛА. Комиссия спортсменов утвердила кандидатуры Гатауллина и Ласицкене, а также бывшего (2008 — 2016 год) генерального секретаря ВФЛА Михаила Бутова. «Этот выбор обусловлен тем, что данные люди представляют все сферы легкоатлетического сообщества: тренер, атлет и спортивный функционер/менеджер», — говорилось в протоколе заседания комиссии.

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После этого на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики появилось сообщение о том, что состав комиссии спортсменов в ближайшее время может поменяться. «Председателем комиссии спортсменов ВФЛА утвержден серебряный призер Олимпийских игр в прыжке с шестом, ныне тренер Родион Гатауллин. Состав комиссии спортсменов, впрочем, как и других рабочих органов ВФЛА, утвержден тогда не был», — заявили в федерации.

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«На мой взгляд, комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации. Именно спортсмены — это наша основная, так скажем, целевая аудитория. Все, что мы делаем, в той или иной мере делается для них и ради них. Выбор кандидатов путем голосования всех спортсменов — членов сборных позволит нам максимально демократично определить тех, кто будет в федерации, образно говоря, голосом наших спортсменов», — прокомментировал решение президиума глава ВФЛА Евгений Юрченко.

В ответ Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова, Сергей Литвинов и Мария Ласицкене приняли решение не участвовать в предстоящих выборах в комиссию спортсменов ВФЛА, организованных федерацией.

— Принятие нового положения о Комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов, не подтверждают слова главы федерации о том, что «комиссия спортсменов ВФЛА — один из главных рабочих органов федерации». В условиях, когда слова и действия расходятся друг с другом, когда наше мнение игнорируется, считаем для себя невозможным продолжать деятельность в новой комиссии, — заявили звездные спортсмены.

Вместе с тем Шубенков, Сидорова и Ласицкене оставляют за собой право продолжать участвовать в спортивной жизни, высказывать свое мнение и отстаивать права российских спортсменов.

Гатауллин также принял решение покинуть пост руководителя Комиссии спортсменов ВФЛА.

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«Ну, вот и закончились правильные шаги ВФЛА, — прокомментировал ситуацию Шубенков в личном аккаунте. — Что ж, на этом все. Спасибо всем за поддержку».

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Кто может быть так же полезен в комиссии, как Ласицкене и Шубенков?

Своим видением ситуации с «СЭ» поделился теперь уж экс-глава комиссии спортсменов Родион Гатауллин.

— ВФЛА, признавая нашу группу, нашу комиссию спортсменов работающей и легитимной, прислала предложение делегировать в состав рабочей группы по восстановлению полноправного членства ВФЛА в World Athletics, двух кандидатов — спортсмена из взрослой сборной и из юношеской. Нам эта позиция оказалась непонятной. Как может юниор 18−19 лет, будь то мальчик или девочка, что-то рекомендовать? — рассказал он. — Мы думали, долго обсуждали, потому что понимали, что идем наперекор предложению президента ВФЛА, но все же решили отправить трех человек. Это были я, Маша Ласицкене и Бутов. Кандидатура Бутова действительно спорная, скажем так. У нас по этому поводу были дебаты, но большинством голосов решили так.

На следующий день Юрченко присылает проект положения, который лишает легитимности существующую комиссию. У нас в составе, как минимум, нет юниоров. И по количественному составу мы не подходим. Мы думали, как на это реагировать, но собраться и обсудить всем вместе не так просто — ребята тренируются. Шубенков на сборе в Сочи, Анжелика — в Новогорске. Но, не дожидаясь нашей реакции, федерация публикует решение президиума как утвержденное и объявляет о новых выборах в комиссию.

— Получается, ваша комиссия была признана неугодной?

— Да, неугодной, нелегитимной.

Как только комиссия приняла решение несоответствующее его мнению, он (президент ВФЛА) решил комиссию реформировать. Ребята могли бы участвовать в новых выборах, но, подумав, решили: раз он один раз так сделал, может сделать и снова.
Родион Гатауллин
Экс-глава комиссии спортсменов

И решили не выдвигать свои кандидатуры. И я тоже сложил полномочия, ведь меня выбрал старый состав. Будут выборы, будет новая комиссия, у нее будет новый председатель.

— Сложно представить, кто может справиться с работой в комиссии спортсменов лучше, чем Ласицкене с Шубенковым и Сидоровой.

— Сборная у нас большая. Но насколько эти люди будут авторитетными и, скажем так, полезными в комиссии, не знаю. Посмотрим.

Мария Никулашкина

Олег Шамонаев

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