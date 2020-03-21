ВФЛА намерена до конца марта завершить формирование комиссии по восстановлению

Источник: РИА "Новости"

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта предложил создать при Всероссийской федерации легкой атлетики комиссию по восстановлению под председательством главы ВФЛА. В нее должны войти представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА. Создание этой комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. За работой комиссии будут наблюдать два международных эксперта, которых определит международная федерация.

«Формирование комиссии по восстановлению — это одно из требований World Athletics на нашем пути к возвращению в мировую легкоатлетическую семью, — заметил Юрченко. — На мой взгляд, создание такой комиссии — это прорыв в наших отношениях с международной федерацией, это достаточно доверительный шаг, показывающий, что все-таки основной процесс восстановления федерации будет проходить при нашем контроле, на нашей территории, в комиссии, возглавляемой президентом ВФЛА. Да, в составе будут международные эксперты, но это вполне нормальная практика. Мое мнение — это достаточно прозрачный и открытый механизм, который мне импонирует».

«Касательно формирования комиссии — у нас идет очень активное взаимодействие с коллегами из ОКР, Минспорта и РУСАДА. До конца марта мы сможем назвать имена всех членов комиссии», — сказал собеседник ТАСС. От Российского антидопингового агентства в этот орган войдут генеральный директор Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.

Рабочая группа ОКР по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сформированная в мае прошлого года, намерена передать свои полномочия новой комиссии ВФЛА.