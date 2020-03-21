Комиссия по восстановлению ВФЛА начнет свою деятельность с разработки новой дорожной карты

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 12 марта предложил создать при ВФЛА комиссию по восстановлению под председательством главы ВФЛА. World Athletics считает, что эта комиссия должна в сжатый срок подготовить для рассмотрения советом подробный план (дорожную карту) формирования культуры нулевой терпимости к допингу в российской легкой атлетике и реальных шагов ВФЛА по восстановлению международного доверия.

«Первоначальный вариант дорожной карты в общих чертах я себе представляю, но это пока только мое видение, плод моих наблюдений, рассуждений, коммуникаций, анализа, — заметил Юрченко. — Основная деятельность по ее разработке начнется на первом заседании комиссии по восстановлению. Ведь все те, кто в нее войдут, будут иметь огромный опыт, который обогатит нашу команду. Именно команду, потому что здесь очень важна будет командная работа, предполагающая открытость и доверие».

«На первом заседании этой комиссии я хотел бы быть во всеоружии, для этого сейчас мы, новое руководство Всероссийской федерации легкой атлетики, очень много общаемся со всеми членами легкоатлетического сообщества, собираем актуальную информацию, анализируем, прорабатываем необходимую стратегию. После нескольких первых заседаний мы придем к некоему проекту этого документа, но я не склонен спешить в этом вопросе, все надо выверить», — подчеркнул глава ВФЛА.

В комиссию по восстановлению, которую возглавит Юрченко, войдут представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА. Создание этой комиссии станет одним из критериев по восстановлению ВФЛА в World Athletics. За работой комиссии будут наблюдать два международных эксперта, которых определит Международная федерация.