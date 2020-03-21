Юрченко намерен обсудить с Коу возможность увеличения квоты российских легкоатлетов на ОИ

Источник: AP 2020

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных атлетов. При этом на крупнейших международных турнирах — Олимпиадах, чемпионатах мира и чемпионатах Европы — смогут выступить максимум 10 российских легкоатлетов. ВФЛА доверено формировать этот список, однако приоритет для попадания в десятку будут иметь спортсмены из международного пула допинг-тестирования. В менее статусных международных соревнованиях может принимать участие неограниченное число российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--90b39926ebba24e7b60a" data-vnd="90b39926ebba24e7b60a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=90b39926ebba24e7b60a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В настоящее время мы ведем переписку с World Athletics по вопросам участия наших спортсменов в международных стартах, — заметил Юрченко. — Многие темы мы должны обсудить непосредственно с господином Коу (очно, либо в режиме видеоконференции) в самое ближайшее время. Нас выделенная квота в 10 человек не устраивает, этот вопрос обязательно будет предметом нашего диалога с международной федерацией. Мы заинтересованы в увеличении этой квоты, и я очень надеюсь на изменение ситуации».

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«Хочу заметить, что возобновление процесса выдачи нейтральных статусов для российских легкоатлетов является большим успехом и прорывом для нас, а определенная для нас только на 2020 год квота в 10 человек, повторюсь, является предметом для переговоров с World Athletics», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В ноябре 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений.

В настоящее время в международный пул допинг-тестирования входят Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова и Тимур Моргунов (оба — прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, бегун на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км).