Апрельский сбор российских легкоатлетов в Португалии отменен из-за коронавируса

Согласно единому календарному плану Министерства спорта РФ, на легкоатлетическом тренировочном сборе, который проходит с 11 по 31 марта в Португалии, находится 31 человек (спортсмены, тренеры, специалисты). С 1 по 23 апреля в этой стране должен был состояться еще один сбор.

«Если говорить про сбор, который проходит в Португалии по линии национальной команды, то мы следим за ситуацией и находимся на постоянной связи с начальником сбора. Непосредственный контакт имеют главный тренер сборной Юрий Борзаковский и вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов, который является руководителем медицинской комиссии нашей федерации», — заметил Юрченко.

«До конца месяца ребята пока планируют оставаться там. Ключевое слово “пока”, мы, повторюсь, пристально следим за ситуацией. Но в апреле, конечно, сборов там не будет. Если в связи с ухудшением обстановки потребуется срочно вернуть наших спортсменов в Россию, то у нас продуманы варианты для их оперативного возврата. Ситуация на контроле», — подчеркнул собеседник агентства.

Среди тех, кто находится в настоящее время на тренировочном мероприятии в Португалии, есть призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк.