ВФЛА до 29 марта утвердит антидопинговые критерии для тренеров и спортсменов сборной РФ

Источник: РИА "Новости"

13 марта на заседании бюро президиума ВФЛА обсуждался проект критериев, которые планируется применять к кандидатам в состав Главного тренерского совета и других рабочих органов федерации. Также критерии будут использовать при формировании списка кандидатов в основной и резервный составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и в составы региональных сборных команд по легкой атлетике.

«Критерии, на мой взгляд, крайне необходимы, только благодаря им мы сможем провести очищение, которого от нас ждут не только в World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций], но и которое уже явно назрело изнутри», — заметил Юрченко.

«Да, процесс неприятный, он встречает некую инерцию у тех или иных людей, но мы будем непреклонны в этом вопросе, могу вас заверить. Только так можно создать возможности для реального изменения ситуации с допингом в российской легкой атлетике. Сейчас критерии проходят согласование со многими специалистами из РУСАДА [Российского антидопингового агентства], президиума ВФЛА и Министерства спорта. На следующей неделе эти критерии будут утверждены президиумом и запущены в работу», — заключил собеседник ТАСС.