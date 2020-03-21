ВФЛА до 29 марта утвердит антидопинговые критерии для тренеров и спортсменов сборной РФ

13 марта на заседании бюро президиума ВФЛА обсуждался проект критериев, которые планируется применять к кандидатам в состав Главного тренерского совета и других рабочих органов федерации. Также критерии будут использовать при формировании списка кандидатов в основной и резервный составы сборных команд России по легкой атлетике (спортсмены, тренеры, специалисты) и в составы региональных сборных команд по легкой атлетике.
«Критерии, на мой взгляд, крайне необходимы, только благодаря им мы сможем провести очищение, которого от нас ждут не только в World Athletics [Международной ассоциации легкоатлетических федераций], но и которое уже явно назрело изнутри», — заметил Юрченко.
«Да, процесс неприятный, он встречает некую инерцию у тех или иных людей, но мы будем непреклонны в этом вопросе, могу вас заверить. Только так можно создать возможности для реального изменения ситуации с допингом в российской легкой атлетике. Сейчас критерии проходят согласование со многими специалистами из РУСАДА [Российского антидопингового агентства], президиума ВФЛА и Министерства спорта. На следующей неделе эти критерии будут утверждены президиумом и запущены в работу», — заключил собеседник ТАСС.
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. 28 февраля был избран новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики, которым стал Юрченко, а также был сформирован новый состав президиума организации. 2 марта Минспорт восстановил государственную аккредитацию ВФЛА, в тот же день Юрченко отправил письмо на имя главы World Athletics Себастьяна Коу, в котором он признал обвинения Независимого легкоатлетического органа (AIU) в адрес ВФЛА, связанные с действиями предыдущего руководства в деле подозреваемого в нарушении антидопинговых правил прыгуна в высоту Данила Лысенко.