Юрченко: ВФЛА активно ищет средства для выплаты World Athletics штрафа в $5 млн

Совет World Athletics 12 марта принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА, при этом российская организация была оштрафована на $10 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. $5 млн ВФЛА должна выплатить до 1 июля. Необходимости перечислять World Athletics оставшиеся $5 млн сейчас нет. Она может наступить только в том случае, если в течение двух лет ВФЛА совершит еще одно нарушение антидопинговых правил или не добьется существенного прогресса в выполнении условий восстановления, установленных советом.

«Деньги немаленькие, и федерация уже очень активно занимается поиском этих средств, — заметил Юрченко. — И мы будем обращаться не только к попечителям, которые работают с ВФЛА. В первую очередь будем обращаться к российскому государству, так как считаем, что поддержка правительства Российской Федерации сейчас архиважна для легкой атлетики».