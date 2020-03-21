Федерация легкой атлетики США призвала перенести Игры 2020 года из-за коронавируса

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении.

«Нашей целью всегда являлось достижение спортивного превосходства на Олимпийских играх, но не за счет безопасности и благополучия наших спортсменов. К сожалению, пока наши спортсмены мирового класса столкнулись с ограничениями в погоне за олимпийским успехом, они находятся под огромным давлением и стрессом, поэтому вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку во время глобального кризиса», — говорится в заявлении USATF.

«Поэтому USATF просит выступить за отстрочку Игр в Токио. Мы понимаем последствия подобного запроса, но подобная позиция поставит наших спортсменов в комфортную ситуацию, и у них будет возможность правильно подготовиться и успешно выступить на Олимпиаде», — добавляется в обращении USATF.

На Олимпийских играх 2016 года легкоатлеты из США завоевали 13 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей. Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. МОК пока не рассматривает варианты переноса или отмены соревнований.