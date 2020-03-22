Коу: Необходимость скорого решения о проведении ОИ может стать очевидной в ближайшие дни

Источник: AP 2020

Международный олимпийский комитет (МОК) и власти Японии занимают последовательную позицию, заявляя, что Игры состоятся в намеченные сроки. Президент МОК Томас Бах заявил, что отмена Игр разрушит мечты более 11 тысяч спортсменов, что было бы наименее справедливым.

«В начале следующей недели мы проведем встречу, на которой обсудим нашу работу, учитывая, что многие спортсмены испытывают трудности в организации тренировочного процесса из-за ограничений, являющихся следствием мер по борьбе с распространением коронавируса, — сказал Коу. — Я не думаю, что необходимо любой ценой провести Олимпийские игры, совершенно точно нельзя рисковать безопасностью атлетов. Необходимость быстрого принятия решения об отмене Игр может стать очевидной в ближайшие дни или недели. Вопрос о неравных условиях при подготовке к Играм также имеет важнейшее значение, мы рассматриваем различные варианты решения по проведению Игр ежедневно, даже ежечасно».

Проведение летних Олимпийских игр в Токио 2020 года запланировано с 24 июля по 9 августа. Ранее большинство крупных турниров, включая чемпионат Европы по футболу, были перенесены или отменены из-за коронавируса. Многие соревнования (первенства национального, континентального и мирового масштаба в разных видах спорта), проходившие в сезоне-2019/20, приостановлены либо досрочно завершены.