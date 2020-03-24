Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
17Лидер начал с нулей
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
09:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Athletics готова изменить даты ЧМ-2021 в случае переноса ОИ

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) готова изменить даты проведения чемпионата мира 2021 года в случае переноса Олимпийских игр-2020 на следующий год.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен пройти в Орегоне (США) с 6 по 15 августа.

«World Athletics уже обсуждала с организационным комитетом чемпионата мира вопрос о переносе Олимпиады на следующий год, и они заверили нас, что будут работать со всеми своими партнерами, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира в альтернативные даты, если это будет необходимо», — говорится в заявлении World Athletics, которое цитирует Рейтер.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований. В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Японии будет принято в течение четырех недель. Также Бах отметил, что вариант отмены Игр не рассматривается, а, если говорить о переносе, сегодня назвать новые даты невозможно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире зафиксировано уже почти 333 тысячи случаев заражения в 189 странах, около 14,5 тысячи человек скончались.

 Коня на скаку остановит: нежная фигуристка похитила сердце игрока ЦСКА
Главный трофей Алвеса: восхитительная супруга легенды 'Барселоны'
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 марта
«Не можем понять, что происходит»: Хабиб — о бое с Фергюсоном
Нападающий «Сочи» Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
СМИ: Япония готова к тому, чтобы отложить Олимпиаду в Токио
Чемпион мира и победитель ОИ в Лондоне заболел коронавирусом
Президент «Урала» предложил обнулить чемпионат России по футболу
Месси и Карпин приняли участие в кампании ВОЗ и ФИФА (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь