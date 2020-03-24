World Athletics готова изменить даты ЧМ-2021 в случае переноса ОИ

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен пройти в Орегоне (США) с 6 по 15 августа.

«World Athletics уже обсуждала с организационным комитетом чемпионата мира вопрос о переносе Олимпиады на следующий год, и они заверили нас, что будут работать со всеми своими партнерами, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира в альтернативные даты, если это будет необходимо», — говорится в заявлении World Athletics, которое цитирует Рейтер.

Летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа в Токио. Из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных олимпийских соревнований. В воскресенье глава МОК Томас Бах заявил, что окончательное решение по Олимпийским играм-2020 в Японии будет принято в течение четырех недель. Также Бах отметил, что вариант отмены Игр не рассматривается, а, если говорить о переносе, сегодня назвать новые даты невозможно.