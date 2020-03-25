Призеры ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко и Иванюк досрочно завершили сбор в Португалии
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Призеры чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк
«Мы с Мишей Акименко, как и вся остальная команда, вчера утром вылетели из Лиссабона в Москву, — сказал Иванюк. — И только поздно вечером я добрался до дома, где теперь буду проходить добровольный двухнедельный карантин».
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На чемпионате мира 2019 года Акименко занял второе место, Иванюк показал третий результат. Победу одержал катарец Мутаз Баршим.