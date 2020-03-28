У призера Олимпиады по метанию диска Хадади обнаружили коронавирус
Иранский спортсмен, серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (метание диска) Эхсан Хадади заболел коронавирусом.
Иранский спортсмен, серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (метание диска) Эхсан Хадади заболел коронавирусом.
Об этом сообщает сайт World Athletics — Всемирной легкоатлетической ассоциации.
Сообщается, что спортсмен заразился, пребывая у себя на родине в Тегеране. Организация пожелала ему скорейшего выздоровления.
В активе 35-летнего Хадади также шесть титулов чемпиона Азии и четыре победы на Азиатских играх.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены