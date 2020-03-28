У призера Олимпиады по метанию диска Хадади обнаружили коронавирус

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Об этом сообщает сайт World Athletics — Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Сообщается, что спортсмен заразился, пребывая у себя на родине в Тегеране. Организация пожелала ему скорейшего выздоровления.

В активе 35-летнего Хадади также шесть титулов чемпиона Азии и четыре победы на Азиатских играх.