World Athletics перенесла чемпионат мира на 2022 год

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Чемпионат мира должен был пройти в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года. Новые даты соревнований находятся на стадии обсуждения.

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Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты Игр в Токио. Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Мы поддерживаем новые даты для Олимпийских игр в Токио, объявленные сегодня оргкомитетом и МОК. Это дает спортсменам время, необходимое им, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям», — говорится в релизе.