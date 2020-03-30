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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

World Athletics перенесла чемпионат мира на 2022 год

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен с 2021 на 2022 год в связи с переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, сообщается в релизе Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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Чемпионат мира должен был пройти в американском Юджине (штат Орегон) с 6 по 15 августа 2021 года. Новые даты соревнований находятся на стадии обсуждения.

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Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил новые даты Игр в Токио. Олимпиада в столице Японии пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

«Мы поддерживаем новые даты для Олимпийских игр в Токио, объявленные сегодня оргкомитетом и МОК. Это дает спортсменам время, необходимое им, чтобы вернуться к тренировкам и соревнованиям», — говорится в релизе.

«Каждый должен проявить гибкость и пойти на компромисс. Сейчас мы работаем с оргкомитетом чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, чтобы назначить новые даты в 2022 году. Также мы ведем переговоры с организаторами Игр Содружества и чемпионата Европы», — отмечает пресс-служба World Athletics.

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