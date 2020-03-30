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30 марта, источник: Спорт-Экспресс

Ласицкене жестко ответила главе ВФЛА Юрченко

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в резкой форме ответила президенту ВФЛА Евгению Юрченко.

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Источник: Спорт-Экспресс

В интервью «СЭ» Юрченко заявил, что Ласицкене отказалась обсуждать с ним ситуацию с комиссией спортсменов ВФЛА. По его словам, председателем комиссии станет Елена Исинбаева.

«С удивлением прочитала эти слова главы ВФЛА. С Евгением Юрченко мы общались всего один раз, в здании ОКР сразу после его выборов. Он предложил мне встречу, но я предложила все общене вести через руководителя комиссии спортсменов Радиона Гатауллина. Что вполне естественно, так как сборная — это не одна я. Больше мы лично не общались. Надеюсь, в дальнейшем Евгений Юрченко перестанет представлять меня публике какой-то капризной девчонкой и займется чем-то иным, нежели выяснением отношений со спортсменами в СМИ», — написала Ласицкене в сториз Instagram.

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