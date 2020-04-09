Красавица-дочь вице-губернатора: могла стать моделью, но выбрала спорт

Валентина является дочерью бывшего главы Волгограда Андрея Косолапова, который с октября прошлого года занимает пост вице-губернатора Волгоградской области. Девушка вполне могла стать моделью и проводить время на вечеринках, но сделала выбор в пользу спорта. Сегодня на ее аккаунт в Instagram подписано более 10 тысяч человек, но нет никаких сомнений, что число поклонников будет только расти.