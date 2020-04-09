Красавица-дочь вице-губернатора: могла стать моделью, но выбрала спорт
Знакомьтесь, перед вами российская легкоатлетка Валентина Косолапова. 22-летняя спортсменка специализируется на тройном прыжке.
Знакомьтесь, перед вами российская легкоатлетка Валентина Косолапова. 22-летняя спортсменка специализируется на тройном прыжке.
На февральском чемпионате России в помещении, прошедшем в Москве, Валентина завоевала бронзовую медаль, показав результат 13,85 метра.
А перед этим девушка первенствовала на соревнованиях «Русская зима», опередив соперниц с результатом 14,08 метра.
В настоящее время Валентина, как и многие граждане, находится на карантине, поддерживая форму в непростых условиях пандемии коронавируса.
Валентина является дочерью бывшего главы Волгограда Андрея Косолапова, который с октября прошлого года занимает пост