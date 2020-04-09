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11:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Красавица-дочь вице-губернатора: могла стать моделью, но выбрала спорт

Знакомьтесь, перед вами российская легкоатлетка Валентина Косолапова. 22-летняя спортсменка специализируется на тройном прыжке.

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На февральском чемпионате России в помещении, прошедшем в Москве, Валентина завоевала бронзовую медаль, показав результат 13,85 метра.

А перед этим девушка первенствовала на соревнованиях «Русская зима», опередив соперниц с результатом 14,08 метра.

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В настоящее время Валентина, как и многие граждане, находится на карантине, поддерживая форму в непростых условиях пандемии коронавируса.

Валентина является дочерью бывшего главы Волгограда Андрея Косолапова, который с октября прошлого года занимает пост вице-губернатора Волгоградской области. Девушка вполне могла стать моделью и проводить время на вечеринках, но сделала выбор в пользу спорта. Сегодня на ее аккаунт в Instagram подписано более 10 тысяч человек, но нет никаких сомнений, что число поклонников будет только расти.

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 Красавица-дочь вице-губернатора: могла стать моделью, но выбрала спорт
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