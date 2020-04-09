Президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов организации

Новый состав комиссии был утвержден посредством заочного голосования членов президиума ВФЛА. Помимо Исинбаевой, в нее вошли Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.
«Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА — большая ответственность для меня, я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять, — нашими легкоатлетами, — говорится в заявлении Исинбаевой. — Ведь один в поле не воин, а вместе мы сила. Как вы знаете, не менее двух представителей комиссии войдут в состав комиссии по восстановлению федерации, я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя».
В марте чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова отказались от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Ранее эти атлеты организовали собственную комиссию спортсменов и последовательно выступали с жесткой критикой действий предыдущего руководства ВФЛА.
12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.