Президиум ВФЛА утвердил состав комиссии спортсменов организации

«Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА — большая ответственность для меня, я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять, — нашими легкоатлетами, — говорится в заявлении Исинбаевой. — Ведь один в поле не воин, а вместе мы сила. Как вы знаете, не менее двух представителей комиссии войдут в состав комиссии по восстановлению федерации, я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Конечно, буду делиться со своими коллегами опытом работы в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета, будем вместе работать так, чтобы результат говорил сам за себя».