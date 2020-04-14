«Ты красивее окружающего ландшафта». Пользователи оценили фото Клишиной в купальнике
Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в своём «инстаграме» новое фото.
Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в своём «инстаграме» новое фото.
Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину опубликовала фото с летнего отдыха в регионе
«Вспоминая лето», — подписала фото Клишина.
Пользователи явно оценили горячее фото Клишиной в купальнике. «Ты красивее окружающего ландшафта», — написал один из подписчиков.
29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.