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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ты красивее окружающего ландшафта». Пользователи оценили фото Клишиной в купальнике

Российская легкоатлетка Дарья Клишина выложила в своём «инстаграме» новое фото.

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Источник: РИА "Новости"

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину опубликовала фото с летнего отдыха в регионе Сен-Бертелеми, являющийся заморским сообществом Франции в Карибском бассейне.

«Вспоминая лето», — подписала фото Клишина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи явно оценили горячее фото Клишиной в купальнике. «Ты красивее окружающего ландшафта», — написал один из подписчиков.

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.

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