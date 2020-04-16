Исинбаева войдет в комиссию по восстановлению ВФЛА

Также по итогам заочного голосования членов президиума ВФЛА, прошедшего в среду, председателем комиссии спортсменов была утверждена Исинбаева, заместителем председателя комиссии стал чемпион Европы среди молодежи 2013 года, многократный чемпион России (бег на 400 м с барьерами) Тимофей Чалый. Секретарем был утвержден чемпион России в помещении-2016 (бег на 5000 м) Андрей Минжулин.

В марте совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил новый список критериев для восстановления ВФЛА в правах и объявил о возобновлении процедуры допуска российских атлетов к выступлениям на международных стартах в качестве нейтральных спортсменов. World Athletics обязала ВФЛА создать комиссию по восстановлению федерации, в состав которой должны войти представители министерства спорта РФ, Олимпийского комитета России, РУСАДА и не менее двух представителей, назначенных комиссией спортсменов ВФЛА.