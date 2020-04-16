CAS дисквалифицировал российского тренера за попытку дать взятку допинг-офицеру
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко.
Суд удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В сентябре 2017 года тренер на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора
— Сегодня мы получили вердикт CAS, который признал нашу правоту и дисквалифицировал тренера Еременко на четыре года, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Это было сложное дело, поскольку речь шла,