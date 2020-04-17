ВФЛА перенесла на неопределенный срок все соревнования, запланированные на май

11 мая в Москве был запланирован чемпионат России по бегу 24 часа, 22—24 мая в Майкопе — Кубок России по многоборьям, 26—27 мая в Сочи — командный чемпионат России по метаниям, 30 мая в Йошкар-Оле — командный чемпионат России по горному бегу, 31 мая — Кубок России по полумарафону.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2590 человек, умерли 273.