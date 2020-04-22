Вместо барьеров — табуретка. Как Шубенков живет на карантине. Уникальный фотопроект

Источник: РИА "Новости"

Фотокорреспондент «СЭ» Дарья Исаева очень хотела поехать на Олимпиаду в Токио. Но планы всего мира изменил вирус, который запер дома не только Дарью и ее фотокамеру, но и атлетов с их мечтами о медалях.

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Фотографии с соревнований мы теперь увидим не скоро. Зато во время карантина можно посмотреть, чем занимаются спортсмены в необычных для себя условиях.

Добро пожаловать на «Домашнюю Олимпиаду»! Здесь вместо судей и пьедесталов — новая реальность людей, которые после четырех лет подготовки к главному событию в жизни мирятся с отсутствием привычных тренировок и замкнутым пространством.

Фотографии сделаны по видеосвязи под руководством Дарьи, которая выстраивает кадр и предлагает герою воссоздать свои обычные занятия в течение дня.

Легкоатлет Сергей Шубенков лучше всех в стране справляется с барьерами — он чемпион мира и главный претендент на олимпийские медали. Помимо этого, спортсмен выступает за Россию еще и в международных спортивных инстанциях, чтобы добиться права участвовать в соревнованиях с флагом и гимном своей страны.

Источник: Спорт-Экспресс

«Перенос Олимпиады на следующий год не вызвал особенных эмоций. Первая мысль: “Через год, значит, через год!” Еще до официального объявления МОК принял, что летом соревнований не будет».

Источник: Спорт-Экспресс

Сергей живет и тренируется на родине в Барнауле. Сам факт карантина его не сильно напугал, потому что находиться дома всегда было комфортно. А ситуация в городе пока позволяет бегать на улице и изредка бывать на свежем воздухе.

Источник: Спорт-Экспресс

«На карантине перестал читать, потому что не хватает времени. Раньше очень часто летал и чтение было самым обычным и частым занятием — а сейчас больше общаюсь с семьей и занят другими делами, стало не до книг! Когда сын спит, могу развлечься компьютерными играми или фильмами. А вот и он, не дает папе поиграть в “Героев”».

Источник: Спорт-Экспресс

«Дома есть бас-гитара и синтезатор, но играю нечасто. До карантина собирались с друзьями (мы вместе с детства), могли что-то устроить, сейчас совместные тусовки только через интернет».

Источник: Спорт-Экспресс

«Когда-то давно хотели спилить перила на балконе. Хорошо, что не сделали! Теперь балкон — главная территория спорта. Беру специальные резинки и делаю разную силовую работу, пространство позволяет нормально тренироваться».

Рассказывайте, а на что у вас теперь хватает (или не хватает) времени на карантине и где тренируетесь, помимо балкона?