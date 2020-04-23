Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
22:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усэйн Болт: Не побегу на Олимпиаде в Токио

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский бегун Усэйн Болт сказал, что не собирается возвращаться к Олимпийским играм в Токио в 2021 году.

Наверх
Источник: Reuters

Болт завершил карьеру в 2017 году. Олимпиада в Токио из-за пандемии коронавируса была перенесена с 2020 на 2021 год.

«То, что происходит сейчас — это безумие, речь о ситуации в мире. Но у спортсменов есть еще один год для того, чтобы подготовиться к Играм. Нужно сфокусироваться на следующем году. Можно было бы начать соревноваться раньше обычного в следующем году, ведь нужно будет набрать форму перед Олимпиадой. Хочу ли вернуться? Нет, нет, я не побегу в Токио. Я думал об этом в первый год после завершения карьеры, но нет. Сейчас нет стресса, могу делать все, что хочу», — сказал Болт в прямом эфире в Instagram.

Читайте также
Ямайский спринтер Усейн Болт обогнал мототакси
Во время загрузки произошла ошибка.
22:10 (мск)© Ньюстюб
 Одна из самых красивых спортсменок России и ее тату
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 23 апреля
Тактаров: Пусть Кадыров подарит Емельяненко розовый «Мерседес»
Российская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг на 4 года
«Я бы его побил»: Маскаев рассказал о сорвавшемся бое с Тайсоном
«Застрял с двумя психами»: Фуркад — о самоизоляции с дочерьми
Полузащитник «Брешии» может перейти в «Барселону» за €60 млн
Бышовец назвал сильнейшего футболиста России на данный момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь