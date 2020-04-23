Усэйн Болт: Не побегу на Олимпиаде в Токио

«То, что происходит сейчас — это безумие, речь о ситуации в мире. Но у спортсменов есть еще один год для того, чтобы подготовиться к Играм. Нужно сфокусироваться на следующем году. Можно было бы начать соревноваться раньше обычного в следующем году, ведь нужно будет набрать форму перед Олимпиадой. Хочу ли вернуться? Нет, нет, я не побегу в Токио. Я думал об этом в первый год после завершения карьеры, но нет. Сейчас нет стресса, могу делать все, что хочу», — сказал Болт в прямом эфире в Instagram.