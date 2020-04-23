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22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Легкоатлетка Галимова дисквалифицирована за допинг на 4 года

Российская легкоатлетка Валентина Галимова дисквалифицирована на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

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33-летняя бегунья признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссйиских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Галимова дисквалифицирована на 4 года, с 14 августа 2019 по 13 августа 2023 года. Аннулированы все ее результаты, показанные на чемпионате России в Чебоксарах (27 июля 2019).

Галимова — победительница марафона в Гонолулу в 2012 году.

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