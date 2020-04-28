Кенийские легкоатлеты погрязли в коррупции и допинге. Но их не спешат лишать флага, как Россию

Источник: Sport24

Политика двойных стандартов в спорте — явление не новое. Хотя руководители федераций до сих пор яростно это отрицают. Для них виноватая Россия всегда стоит особняком на фоне нарушений в других странах. В это сложно поверить, но есть еще в мире места, где допинговых случаев гораздо больше, чем у нас. Например, в Кении. И все прекрасно знают, что там происходит. Только вот их легкоатлеты выступают под своим флагом, а россияне даже нейтральный статус получают с трудом.

Вот один из комментариев президента World Athletics Сбестьяна Коу трехлетней давности:

— У нас нет системы двойных стандартов. Мы хотим создать баланс для всех атлетов. Чистые атлеты хотят знать, что они соревнуются в одинаковых условиях. Будем делать все, чтобы упрочить доверие со стороны атлетов и всех заинтересованных лиц.

Сейчас в Кении 57 человек забанены за нарушение антидопинговых правил. Их легкоатлетическая федерация боится пойти по пути Всероссийской федерации (ВФЛА). Правда, World Athletics уже много лет все никак не может придумать для страны наказание. И есть ощущение, что так и не придумает. Кенийцы отделаются каким-нибудь штрафом и мирно разойдутся с Коу.

В последнем интервью его спросили о последствиях для африканской страны. Реплика Коу просто шикарна.

— Ситуация с Россией совершенно иная. Да, у нас есть свои вызовы в Кении, и, как вы знаете, AIU больше там не находятся, создав список наблюдения за (отдельными) странами. Сейчас мы делаем это, оценивая риски, исходя из количества спортсменов, выступающих на высоком уровне. И это хороший способ.

Россия для меня — совершенно другая история. Использование допинга было поддержано на уровне, который выходит далеко за рамки федераций-участников. И некоторые из обвинений, с которыми нам пришлось иметь дело, а также ущерб, который был нанесен в результате, были очень важны. Это действительно было огромной проблемой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9MoF8aoBiH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9MoF8aoBiH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/franckfaugere/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Franck Faugère</a> (@franckfaugere) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-01T16:12:31+00:00">1 Мар 2020 в 8:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если бы никто не знал о проблемах в Кении, то со словами президента World Athletics трудно было бы не согласиться. Только вот за их легкой атлетикой числится много косяков:

• немецкий журналист Хайо Зеппельт в своих документалках неоднократно обвинял Кению в коррупции. В 2015-м он рассказал, что легкоатлетическая федерация присвоила около $700 тыс. от титульного спонсора — компании Nike;.

• во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро тренера Джона Анзру поймали за сдачей мочи вместо бегуна Фергюсона Ротича (бронзовый призер ЧМ-2019 в беге на 800 м);.

• была в Рио и история с нашумевшим расследованием ARD и Sunday Time. Журналисты опубликовали видео, где глава кенийской делегации предлагал взятку. Он хотел, чтобы легкоатлетов заранее предупреждали о допинг-контроле;.

• многие звезды попадались на старом добром ЭПО. Его в разное время находили у Рут Джебет (олимпийская чемпионка в стипль-чезе и рекордсменка в беге на 3000 м), Асбеля Кипропа (олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира на 1500 м), Юнис Кирву (вице-чемпионка Рио в марафоне);.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYFlsBaFPoS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYFlsBaFPoS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYFlsBaFPoS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от #Athleticskenya ?? (@athleticskenyaofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-22T07:15:14+00:00">22 Авг 2017 в 12:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

• а еще одной чемпионке Рио вообще увеличили срок дисквалификации. Марафонка Джемиме Сумгонг была забанена на 4 года, но Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) нашел отягчающие обстоятельства. Легкоатлетка пыталась найти оправдания и решилась на обман. Сумгонг предоставила ложные документы о посещении больницы, где ей якобы сделали переливание крови из-за внематочной беременности. Кенийка утверждала, что так ЭПО и попал в ее организм;.

• перед чемпионатом мира в Дохе у журналистов ZDF оказались доказательства того, как два человека из сборной Кении получали дозу ЭПО. Также немецкому телеканалу удалось получить переписку кенийской федерации и национального антидопингового агентства, где обсуждалось решение проблем с допинг-пробами.