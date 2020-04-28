Кенийские легкоатлеты погрязли в коррупции и допинге. Но их не спешат лишать флага, как Россию
Президент World Athletics Коу — мастер двойных стандартов.
Президент World Athletics Коу — мастер двойных стандартов.
Политика двойных стандартов в спорте — явление не новое. Хотя руководители федераций до сих пор яростно это отрицают. Для них виноватая Россия всегда стоит особняком на фоне нарушений в других странах. В это сложно поверить, но есть еще в мире места, где допинговых случаев гораздо больше, чем у нас. Например, в Кении. И все прекрасно знают, что там происходит. Только вот их легкоатлеты выступают под своим флагом, а россияне даже нейтральный статус получают с трудом.
Вот один из комментариев президента World Athletics Сбестьяна Коу трехлетней давности:
— У нас нет системы двойных стандартов. Мы хотим создать баланс для всех атлетов. Чистые атлеты хотят знать, что они соревнуются в одинаковых условиях. Будем делать все, чтобы упрочить доверие со стороны атлетов и всех заинтересованных лиц.
Сейчас в Кении 57 человек забанены за нарушение антидопинговых правил. Их легкоатлетическая федерация боится пойти по пути Всероссийской федерации (ВФЛА). Правда, World Athletics уже много лет все никак не может придумать для страны наказание. И есть ощущение, что так и не придумает. Кенийцы отделаются
В последнем интервью его спросили о последствиях для африканской страны. Реплика Коу просто шикарна.
— Ситуация с Россией совершенно иная. Да, у нас есть свои вызовы в Кении, и, как вы знаете, AIU больше там не находятся, создав список наблюдения за (отдельными) странами. Сейчас мы делаем это, оценивая риски, исходя из количества спортсменов, выступающих на высоком уровне. И это хороший способ.
Россия для меня — совершенно другая история. Использование допинга было поддержано на уровне, который выходит далеко за рамки
Если бы никто не знал о проблемах в Кении, то со словами президента World Athletics трудно было бы не согласиться. Только вот за их легкой атлетикой числится много косяков:
• немецкий журналист Хайо Зеппельт в своих документалках неоднократно обвинял Кению в коррупции. В 2015-м он рассказал, что легкоатлетическая федерация присвоила около $700 тыс. от титульного спонсора — компании Nike;.
• во время Олимпиады-2016 в
• была в Рио и история с нашумевшим расследованием ARD и Sunday Time. Журналисты опубликовали видео, где глава кенийской делегации предлагал взятку. Он хотел, чтобы легкоатлетов заранее предупреждали о допинг-контроле;.
• многие звезды попадались на старом добром ЭПО. Его в разное время находили у Рут Джебет (олимпийская чемпионка в
• а еще одной чемпионке Рио вообще увеличили срок дисквалификации. Марафонка Джемиме Сумгонг была забанена на 4 года, но Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) нашел отягчающие обстоятельства. Легкоатлетка пыталась найти оправдания и решилась на обман. Сумгонг предоставила ложные документы о посещении больницы, где ей якобы сделали переливание крови
• перед чемпионатом мира в Дохе у журналистов ZDF оказались доказательства того, как два человека из сборной Кении получали дозу ЭПО. Также немецкому телеканалу удалось получить переписку кенийской федерации и национального антидопингового агентства, где обсуждалось решение проблем с
Для Коу всех этих обвинений оказалось мало. Он реально считает, что допинг кенийцы ели по собственной инициативе. Куда уж до такого зажравшимся легкоатлетам из России, которые употребляли запрещенку в рамках спецпрограммы. Пока для Коу допинговые случаи будут делиться по категориям, рассчитывать на справедливое решение никак нельзя. Да, Россия виновата и отвечает за свои косяки, но Кения виновата не меньше. Только вот наказания никакого до сих пор не несет.