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13:09 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене и пловец Гринев стали «Армейцами года» в олимпийских видах спорта

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Победительница чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре Мария Ласицкене и обладатель трех наград мирового первенства по плаванию в Южной Корее Владислав Гринев стали победителями премии «Армеец года» в номинациях «Спортсмен и спортсменка года в олимпийских видах спорта». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Вручение премий «Армеец года» прошло в рамках празднования 97-летия со дня образования ЦСКА. Победители в десяти номинациях определялись путем открытого онлайн-голосования.

В 2019 году прыгунья в высоту Ласицкене была лучшей на чемпионате мира в Дохе и зимнем чемпионате Европы в Глазго. В активе 27-летней спортсменки также есть победы в финале Бриллиантовой лиги и на Всемирных военных играх в Китае.

23-летний Гринев на чемпионате мира 2019 года в южнокорейском Кванджу выиграл бронзу в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем, также на его счету есть бронзовая медаль в комбинированной эстафете 4Х100 метров и серебро в эстафете 4Х100 метров вольным стилем. На Всемирных военных играх в Китае спортсмен выиграл три золотые и одну бронзовую награду.

Другие лауреаты года

В номинациях «Спортсмен и спортсменка года в неолимпийских видах спорта» победу одержали Дмитрий Цветков (спортивное ориентирование) и Наталья Панкова (кикбоксинг), «Восходящими звездами» стали пятиборка Аделина Ибатуллина, одержавшая победу на молодежном мировом первенстве — 2019, и Максим Скуратов, ставший первым на юниорском чемпионате мира 2019 года по греко-римской борьбе. Лучшим тренером признан Алексей Жук, лучшим детским тренером — Александр Тумашов.

В номинации «Лучшая команда» победителем признан регбийный клуб ЦСКА, в номинации «Спортивная династия» — семья Муратовых. Обладателем специальной премии «Спортивный подвиг» стал чемпион и рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников.

Обладателями премии в номинации «За преданность клубу» стали ветераны ЦСКА Иван Покусаев, Николай Ключников, Людмила Смирнова, Сергей Шапошников, Евгений Егоров, Борис Новиков и Любовь Гончарова. «Хранителем традиций» был признан Юрий Севостьянов.

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