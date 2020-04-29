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20:57 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион в метании копья Янис Лусис

ТАСС, 29 апреля. Победитель Олимпийских игр в Мехико в составе сборной СССР копьеметатель Янис Лусис умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает Латвийский союз легкой атлетики.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в последние годы Лусис боролся с онкологическим заболеванием.

«Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Яниса, друзьям, родственникам и всей легкоатлетической семье», — говорится в сообщении.

Кроме победы на Олимпийских играх 1968 года, в активе Лусиса серебряная (1972) и бронзовая (1964) медали Игр. Он является четырехкратным чемпионом Европы. Ему дважды принадлежал рекорд мира. В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Лусиса лучшим копьеметателем в истории спорта, а в 2014 году он был включен в Зал славы международной федерации за особый вклад в развитие легкой атлетики.

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