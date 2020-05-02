Юрченко: ВФЛА нужны гарантии восстановления от World Athletics

Источник: РИА "Новости"

В пятницу прошло заседание президиума ВФЛА, в ходе которого были обсуждены вопросы по взаимодействию с World Athletics.

«Некоторое время назад мы закончили достаточно серьезную работу по формированию комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, это большой шаг для нас, — сказал Юрченко. — World Athletics была проинформирована о сделанном, сейчас мы ждем назначения в состав комиссии международных экспертов. Параллельно, конечно, ведем обсуждение стратегии выхода из кризиса, намечаем пути взаимодействия с World Athletics, ищем финансовые возможности для выплаты штрафа, назначенного нам согласно решению совета World Athletics. Есть понимание того, что нас ждут очень серьезные переговоры с главой World Athletics».

«Нам необходимо выходить из кризиса и ставить точку в бесконечной истории с восстановлением федерации, — продолжил глава ВФЛА. — Мы готовы перезапустить работу федерации, перевернуть страницу, связанную с допинговым прошлым наших легкоатлетов, выплатить штрафы, которые стали следствием прошлых ошибок. Но нам необходимо гарантированное восстановление федерации в правах со стороны World Athletics, с нашей же стороны — готовность войти в состав мировой легкоатлетической семьи с обновленной федерацией. Это два направления работы: не только добиться соглашения с World Athletics о восстановлении, но и войти в ее состав федерацией с новыми смыслами и имиджем».

Глава антидопингового комитета ВФЛА Эдуард Безуглов сообщил, что все рекомендации органа были утверждены президиумом. «Мы провели очень плодотворное заседание, отдельно отмечу единодушие членов президиума, — сказал он. — Все рекомендации комитета были утверждены, некоторые из них уже воплощаются в жизнь. Я удовлетворен тем, как движется работа».