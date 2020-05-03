Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
БАТЭ
Неман
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Витебск
Славия М
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер С
Ислочь
Футбол. Зарубежный
14:00
Белшина
Динамо Брс
03
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
11
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
12
Все события
Фоторепортажи
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
14:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки

Немецкая бегунья Алиса Шмидт возобновила тренировки после ослабления в Германии карантина, вызванного пандемией коронавируса. Об этом она рассказала в Instagram.

Наверх

21-летняя спортсменка выложила фотографию со стадиона и призналась, что счастлива вернуться к уличным тренировкам. Она также поделилась любимыми блюдами, которые помогают ей зарядиться перед началом выполнения упражнений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Германия ослабила карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, 20 апреля. В стране число инфицированных составляет более 164 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 6 тысяч.

Читайте также
 Самая молодая миллиардерша в мире поделилась снимком в бикини
«Не все как у людей»: Кафельников описал порядки в России
СМИ: «Реал» намерен предложить МЮ 70 миллионов фунтов за Погба
Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ
СМИ: Черышев близок к уходу из «Валенсии»
«Ливерпуль» предложил игроку «Лейпцига» контракт на 5 лет
Режим самоизоляции «Зенита» продлится до решения по будущему ЧР
Дзагоев: От пандемии будут очень серьезные последствия для РПЛ
Украинский боксер рассчитывает получить реванш с Бетербиевым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь