Самая сексуальная спортсменка мира возобновила тренировки

21-летняя спортсменка выложила фотографию со стадиона и призналась, что счастлива вернуться к уличным тренировкам. Она также поделилась любимыми блюдами, которые помогают ей зарядиться перед началом выполнения упражнений.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В том же году издание Busted Coveragе признало ее самой сексуальной спортсменкой мира. В 2019-м бегунья завоевала бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.