Россиянка из США второй год подряд стала чемпионкой глобального благотворительного забега

В воскресенье 77 103 человека в 104 странах мира стали участниками глобального благотворительного забега Wings for Life World Run. В итоге они собрали €2,8 млн на исследования травм спинного мозга.
Россиянка Нина Зарина, бежавшая в Арлингтоне (США), второй год подряд стала глобальной чемпионкой, преодолев 54,23 км. Майкл Тейлор из Великобритании впервые принимал участие в забеге и сразу стал сильнейшим среди мужчин с результатом 69,92 км.
«Все мы в последние недели испытали на себе, что значит мириться с ограничениями в повседневной жизни. Люди, живущие с травмой спинного мозга, находятся в изоляции буквально каждый день. Они тоже мечтают вернуть себе свободу и снова заниматься тем, что они любят, — отметила Анита Герхардтер, генеральный директор некоммерческого фонда Wings for Life, цель которого найти средство лечения травм спинного мозга. — Сегодня более 77 тысяч людей все вместе подарили надежду и помогли приблизить тот день, когда закончится эта постоянная изоляция».
«Ровно в 11:00 по всемирному координированному времени участники 171 национальности в 104 странах мира вышли на старт забега, чтобы всем вместе бежать за тех, кто не может. Где-то был разгар дня, где-то — глубокая ночь, но и в Австрии, и в Австралии, и в Танзании, и на Тайване, все участники бежали с учетом местных рекомендаций о социальном дистанцировании. Это стало возможным благодаря мобильному приложению Wings for Life World Run, с которым каждый мог бежать в одиночку по собственному маршруту. Каждый из участников бежал или ехал на инвалидной коляске до тех пор, пока его или ее не догнал виртуальный автомобиль-финиш», — говорится в пресс-релизе.
Мужчины:
1) Майкл Тейлор (Великобритания) 69,92 км;
2) Арон Андерсон (Швеция) 68,15 км;
3) Дариуш Ножиньский (Польша) 67,1 км.
Женщины:
1) Нина Зарина (Россия) 54,23 км;
2) Доминика Стельмах (Польша) 51,25 км;
3) Мартина Кантор (Польша) 50,38 км.