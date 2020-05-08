Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике

Престижный турнир в столице Беларуси намечен на 19—20 июня 2021 года. В состязаниях примут участие девять лучших европейских легкоатлетических сборных. На дорожки стадиона «Динамо», помимо хозяев, выйдут спортсмены из Польши, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украины и Португалии.

Ожидается, что на соревнованиях будут представлены многие ведущие европейские спортсмены, которые используют это мероприятие не только для защиты чести своей страны в командных стартах, но и как часть своей подготовки к Олимпийским играм в конце сезона.