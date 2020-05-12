Оформление нейтрального статуса для взрослых легкоатлетов стало платным

Источник: AP 2020

Регламент состоит из 12 пунктов. Согласно одному из них, за оформление нейтрального статуса взрослым атлетам (старше 20 лет) нужно заплатить $250, раньше за это плату не взимали, спортсменам с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене.

В соответствии с данным регламентом, World Athletics не будет рассматривать заявки, поданные менее, чем за четыре недели до даты окончания приема заявок на международные соревнования, на которые спортсмен планирует получить допуск. Все заявки, которые соответствуют требованиям, будут рассмотрены секретариатом World Athletics незамедлительно и переданы в Бюро по рассмотрению допинговых случаев (Antidoping Review Board).

Согласно решению совета World Athletics от 12 марта 2020 года, после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года.