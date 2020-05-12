РУСАДА намерено в среду подготовить для Ласицкене документы для нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали): для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.