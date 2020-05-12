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20:37 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА намерено в среду подготовить для Ласицкене документы для нейтрального статуса

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено в среду подготовить для чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене официальное письмо, которое необходимо для получения нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: AP 2020

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали): для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.

«Российское антидопинговое агентство намерено очень оперативно готовить для обратившимся к нам спортсменов официальные письма, которые необходимы для получения ими нейтрального статуса, — сказала Пахноцкая. — К нам уже обратилась Мария Ласицкене, и мы в течение завтрашнего дня намерены подготовить все необходимые ей документы. Хочу также заметить, что РУСАДА уже занималось этим в прошлые годы».

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

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