РУСАДА намерено в среду подготовить для Ласицкене документы для нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали): для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.
«Российское антидопинговое агентство намерено очень оперативно готовить для обратившимся к нам спортсменов официальные письма, которые необходимы для получения ими нейтрального статуса, — сказала Пахноцкая. — К нам уже обратилась Мария Ласицкене, и мы в течение завтрашнего дня намерены подготовить все необходимые ей документы. Хочу также заметить, что РУСАДА уже занималось этим в прошлые годы».
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.