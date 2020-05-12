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20:38 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене намерена подать заявку на нейтральный статус 13 мая

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене намерена в среду подать заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

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Источник: AP 2020

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) во вторник опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

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World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали). Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.

«Мария в самое ближайшее время намерена отправить заявку на получение нейтрального статуса. Мы хотим сделать это уже в среду, сразу после того, как получим официальные письма от ВФЛА и РУСАДА, подтверждающие заявку. Саму анкету Мария уже заполнила. Денежный сбор также заплатим сами, хотя, по справедливости, эти расходы должна нести федерация», — сказала Назарова.

Российские легкоатлеты на период лишения членства ВФЛА в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

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