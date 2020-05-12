Ласицкене намерена подать заявку на нейтральный статус 13 мая

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) во вторник опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.
World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса (до этого плату не взимали). Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18-летнего возраста, могут бесплатно получить нейтральный статус.
«Мария в самое ближайшее время намерена отправить заявку на получение нейтрального статуса. Мы хотим сделать это уже в среду, сразу после того, как получим официальные письма от ВФЛА и РУСАДА, подтверждающие заявку. Саму анкету Мария уже заполнила. Денежный сбор также заплатим сами, хотя, по справедливости, эти расходы должна нести федерация», — сказала Назарова.
Российские легкоатлеты на период лишения членства ВФЛА в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.