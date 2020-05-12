Юрченко: Решение World Athletics брать деньги за нейтральный статус вызывает вопросы

Источник: РИА "Новости"

World Athletics во вторник опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными отзывами ВФЛА и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). World Athletics также ввела денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, для спортсменов 18−20 лет — $100.

«Мы готовы к обработке заявок и оперативной отправке их в World Athletics, — отметил Юрченко. — Критерии и требования претерпели некоторые изменения, но по-прежнему во главу угла World Athletics ставит неукоснительное соблюдение спортсменами антидопинговых правил и абсолютно чистое прошлое с точки зрения причастности к каким-либо допинговым скандалам. Вызывает вопросы денежный сбор, который в этом году всемирная легкоатлетическая ассоциация назначила за рассмотрение заявок, на мой взгляд, это не вполне уместно, но это их право».

Согласно решению World Athletics от 12 марта 2020 года, после того, как спортсмены получат нейтральный статус, ВФЛА должна будет выбрать из их числа десять атлетов, которые смогут участвовать в крупных международных соревнованиях 2020 года.

«Нам в ближайшее время предстоит обсудить с World Athletics много вопросов, среди которых есть, конечно, гораздо более серьезные — восстановление ВФЛА, выплата штрафа и многое другое. Лимит в 10 спортсменов, конечно, как я и говорил раньше, нас совершенно не устраивает, и это вопрос дискуссии с World Athletics. Другое дело, что лимит касается крупных официальных стартов, из которых в этом году остался только чемпионат мира по полумарафону в Польше. Но в любом случае в рамках созданной комиссии по восстановлению мы работаем сейчас над тем, чтобы вопрос лимитов и нейтральных статусов в отношении российских легкоатлетов был снят с легкоатлетической повестки 2021 года», — добавил Юрченко.