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21:39 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене в ближайшее время уведомит Бриллиантовую лигу о намерении участвовать

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ольга Назарова, менеджер чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и серебряного призера чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимура Моргунова, в настоящее время готовит письма организаторам августовских этапов Бриллиантовой лиги о желании спортсменов выступить на этих турнирах. Об этом Назарова сообщила ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) во вторник опубликовала обновленный календарь международных стартов на летний сезон — 2020. Первый этап Бриллиантовой лиги должен пройти 14 августа в Монако. Местом проведения второго этапа должен стать британский Гейтсхед (16 августа), третий этап планируется провести в Стокгольме (23 августа). Организаторы этапов должны определиться с программой соревнований за два месяца до старта.

«Я намерена в самое ближайшее время уведомить организаторов всех ближайших этапов Бриллиантовой лиги о намерении своих ведущих спортсменов (Марии Ласицкене, Тимура Моргунова, Тимофея Чалого, Рамиля Гулиева, Татьяны Холодович и других) набрать к августу оптимальную форму и выступать на этих турнирах», — сказала Назарова.

Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, является чемпионом мира 2017 года в беге на 200 метров, представительница Белоруссии Татьяна Холодович выиграла золото в метании копья на Европейских играх 2019 года в Минске и чемпионате Европы — 2016 в Амстердаме.

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