Ласицкене в ближайшее время уведомит Бриллиантовую лигу о намерении участвовать

Источник: РИА "Новости"

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) во вторник опубликовала обновленный календарь международных стартов на летний сезон — 2020. Первый этап Бриллиантовой лиги должен пройти 14 августа в Монако. Местом проведения второго этапа должен стать британский Гейтсхед (16 августа), третий этап планируется провести в Стокгольме (23 августа). Организаторы этапов должны определиться с программой соревнований за два месяца до старта.

«Я намерена в самое ближайшее время уведомить организаторов всех ближайших этапов Бриллиантовой лиги о намерении своих ведущих спортсменов (Марии Ласицкене, Тимура Моргунова, Тимофея Чалого, Рамиля Гулиева, Татьяны Холодович и других) набрать к августу оптимальную форму и выступать на этих турнирах», — сказала Назарова.