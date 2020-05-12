Легкоатлетка Клишина рассказала об «упущенном» в России

Источник: РИА "Новости"

По словам 29-летней Клишиной, многое в ее карьере было упущено еще в России.

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При этом спортсменка подчеркнула, что не жалеет о том, что не переехала в США раньше. Она уточнила, что слишком долгое время «плыла по течению».

«Надо было не полагаться на всех, а где-то вставить свое слово, но я его не вставляла», — добавила она.

В том же интервью Клишина заявила, что в США ей предлагали работать в эскорт-услугах. Россиянка, по ее словам, отвергла оклад в 200 тысяч долларов в месяц.