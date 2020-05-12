Легкоатлетка Клишина рассказала об «упущенном» в России
Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о том, как складывалась ее карьера до переезда в США. Об этом сообщает Sports.ru.
Российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала о том, как складывалась ее карьера до переезда в США. Об этом сообщает Sports.ru.
По словам 29-летней Клишиной, многое в ее карьере было упущено еще в России.
При этом спортсменка подчеркнула, что не жалеет о том, что не переехала в США раньше. Она уточнила, что слишком долгое время «плыла по течению».
«Надо было не полагаться на всех, а
В том же интервью Клишина заявила, что в США ей предлагали работать в
Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.