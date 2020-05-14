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16:45 (мск), источник: ТАСС

Ласицкене подала в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене отправила в четверг в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса, который позволит ей выступать на международных стартах. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

«Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие к ней документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, за что им большое спасибо. Взнос в размере 250 долларов за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать, несмотря ни на что», — заметила Ласицкене.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250 (до этого плату не взимали). Для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

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