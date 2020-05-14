Ласицкене подала в World Athletics заявку на получение нейтрального статуса

Источник: РИА "Новости"

World Athletics разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене.

«Заявка заполнена и отправлена, все сопутствующие к ней документы тоже. РУСАДА и ВФЛА достаточно оперативно сработали в плане оформления сопроводительных писем, за что им большое спасибо. Взнос в размере 250 долларов за нейтральный статус мы оплатили сами. Да, это унизительно, но все годы отстранения ВФЛА перед нами стоит лишь одна задача — выступать, несмотря ни на что», — заметила Ласицкене.

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250 (до этого плату не взимали). Для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.