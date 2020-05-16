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16:55 (мск), источник: ТАСС

World Athletics готова проводить соревнования без зрителей

ТАСС, 16 мая. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) готова пойти на компромисс в проведении турниров при пустых трибунах. Комментарий главы организации Себастьяна Коу приводит портал Inside the Games.

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Источник: AP 2020

Все международные соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее организаторы Бриллиантовой лиги опубликовали обновленный международный календарь с учетом перенесенных и отмененных турниров.

«В краткосрочной перспективе мы можем пойти на этот компромисс [проводить соревнования без зрителей]. Мы не можем не обращать внимания и не слышать призывы властей и общества, — заявил Коу. — Ясно, что футбол быстро вернется, учитывая возобновление чемпионата Германии, и будет проходить без зрителей. Не думаю, что кто-то рассматривает это на долгосрочную перспективу, так как спорт будет увядать, но это вполне может быть компромиссом, чтобы проводить соревнования ради атлетов, завершить лиги и чемпионаты».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В мире заразились свыше 4,6 млн человек, зафиксировано более 300 тыс. летальных исходов.

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