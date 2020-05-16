World Athletics готова проводить соревнования без зрителей

«В краткосрочной перспективе мы можем пойти на этот компромисс [проводить соревнования без зрителей]. Мы не можем не обращать внимания и не слышать призывы властей и общества, — заявил Коу. — Ясно, что футбол быстро вернется, учитывая возобновление чемпионата Германии, и будет проходить без зрителей. Не думаю, что кто-то рассматривает это на долгосрочную перспективу, так как спорт будет увядать, но это вполне может быть компромиссом, чтобы проводить соревнования ради атлетов, завершить лиги и чемпионаты».