Отбывшая наказание за допинг легкоатлетка Абакумова заявила, что хочет вернуться в спорт

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Абакумова была дисквалифицирована на четыре года после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года и чемпионата мира — 2011. Перепроверка показала наличие в пробе запрещенного вещества «туринабол». Спортсменка, лишившаяся золота ЧМ-2011 и серебра ОИ-2008, подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), которая была отклонена.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9a37bd2d25969d429192" data-vnd="9a37bd2d25969d429192" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9a37bd2d25969d429192" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Дисквалификация закончилась, и я очень хочу вернуться в спорт, — сказала Абакумова, которая в настоящее время находится в пуле тестирования Российского антидопингового агентства. — Я самостоятельно поддерживаю сейчас физическую форму. Но для того, чтобы вновь получить возможность выступать на соревнованиях, мне предварительно нужно решить целый ряд вопросов, прежде всего — финансовых».

Перед тем, как выйти на старт какого-либо официального турнира, отбывший наказание спортсмен должен вернуть призовые деньги, которые он заработал на соревнованиях, которые пришлись на период дисквалификации. «Мне нужно вернуть большую сумму, которая накопилась за четыре года. Сейчас для меня это непосильно с учетом того, насколько вырос курс иностранных валют по сравнению с рублем, да и все призовые давно уже потрачены. Поэтому возврат денег — это сама большая проблема для меня», — сказала Абакумова.

«Я надеялась, что, может быть, найду каких-то спонсоров, чтобы те помогли мне погасить на определенных условиях долг, но обстановка сейчас как в мире, так и в России, очень сложная, — продолжила собеседница ТАСС. — Непонятно также, будет ли сборная России по легкой атлетике выступать полноценной командой на тех же Олимпийских играх 2024 года в Париже. В то, что я могу попасть в число избранных на Игры в Токио, у меня нет оснований надеяться».

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«Готова сейчас как физически, так и морально»

«Мне очень хочется заплатить все ради уважения к себе и стране, а потом тренироваться и показывать результаты на таких крупных стартах, как Олимпиада или чемпионат мира. Пока же у меня нет оснований даже надеяться на это, хотя продолжаю верить. Я готова вернуть все свои аннулированные медали, если буду реально возвращаться в спорт», — сказала Абакумова.

Спортсменка уверена, что еще не сказала последнего слова в спорте. «Если бы мне сказали, что в Париже-2024 точно будет выступать вся сборная России и меня также допустят, то я бы завтра начала усиленно тренироваться. И через год точно была бы в шестерке в мировом рейтинге, потому что у меня ничего не болит, я не делала никаких операций, нет никаких серьезных травм. Я имею большой опыт, готова сейчас как физически, так и морально», — заключила 34-летняя Абакумова, имеющая в активе бронзу ЧМ-2013.