Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17.05
Белшина
Витебск
11
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
16:55 (мск), источник: ТАСС

World Athletics начала принимать заявки от россиян на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) начала принимать заявки от российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса в сезоне-2020. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы World Athletics Николь Джеффри.

Наверх

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. Как сообщал ранее ТАСС, в конце прошлой недели три российских легкоатлета (Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков) отправили свои заявки по назначению.

«World Athletics может подтвердить, что комиссия по рассмотрению начала принимать заявки на получение статуса ANA (нейтрального статуса — прим. ТАСС) на международный соревновательный сезон 2020 года, — сказала Джеффри. — Но мы не будем сообщать, кто из российских спортсменов уже отправил нам заявки. Заявители будут проинформированы о получении нами этих документов персонально. Фамилии спортсменов, чьи заявки получат одобрение, будут опубликованы на сайте World Athletics».

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взымали. Для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпиад, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Обычная семья — жена, две дочери. Жизнь изменилась в 26 лет за доли секунды
Семак по-прежнему главный. Вернет ли теперь «Зенит» Кокорина
«Спартак» отдал за Соболева больше первоначальной суммы выкупа
Майк Тайсон рассказал, как однажды подрался в тюрьме
Игрок «Рубина» с коронавирусом контактировал с братом-динамовцем
Алине Загитовой исполнилось 18 лет (фото)
Чемпионат Шотландии завершен. «Селтик» - чемпион 9-й раз подряд
Путин поздравил Загитову с 18-летием
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь