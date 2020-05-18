World Athletics начала принимать заявки от россиян на получение нейтрального статуса

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разработала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене. Как сообщал ранее ТАСС, в конце прошлой недели три российских легкоатлета (Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков) отправили свои заявки по назначению.

«World Athletics может подтвердить, что комиссия по рассмотрению начала принимать заявки на получение статуса ANA (нейтрального статуса — прим. ТАСС) на международный соревновательный сезон 2020 года, — сказала Джеффри. — Но мы не будем сообщать, кто из российских спортсменов уже отправил нам заявки. Заявители будут проинформированы о получении нами этих документов персонально. Фамилии спортсменов, чьи заявки получат одобрение, будут опубликованы на сайте World Athletics».

World Athletics также ввела обязательный денежный сбор за оформление нейтрального статуса. Для взрослого спортсмена (старше 20 лет) он будет составлять $250, раньше за это плату не взымали. Для спортсменов с 18 до 20 лет — $100. Атлеты, которые не достигли 18 лет, могут бесплатно получить нейтральный статус.