Дублинский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Дублинский марафон был запланирован на 25 октября. Все заявки на соревнования 2020 года будут действительны на марафон 2021 года.

«Мы приняли трудное решение в интересах здоровья и благополучия всех тех, кто участвовал в том, чтобы сделать наши соревнования такими успешными, — от бегунов, болельщиков, волонтеров, спонсоров до поставщиков. Мы изучили много альтернативных вариантов для безопасного проведения соревнований, но в конечном итоге ни один из них не был жизнеспособным», — заявил гоночный директор Дублинского марафона Джим Огни.