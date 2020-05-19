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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дублинский марафон отменен из-за пандемии коронавируса

Организаторы Дублинского марафона приняли решение об отмене соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте мероприятия.

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Источник: Спорт РИА Новости

Дублинский марафон был запланирован на 25 октября. Все заявки на соревнования 2020 года будут действительны на марафон 2021 года.

«Мы приняли трудное решение в интересах здоровья и благополучия всех тех, кто участвовал в том, чтобы сделать наши соревнования такими успешными, — от бегунов, болельщиков, волонтеров, спонсоров до поставщиков. Мы изучили много альтернативных вариантов для безопасного проведения соревнований, но в конечном итоге ни один из них не был жизнеспособным», — заявил гоночный директор Дублинского марафона Джим Огни.

Ранее из-за коронавируса был отменен Римский марафон, Парижский марафон был перенесен с 5 апреля на 18 октября, Барселонский — с 15 марта на 25 октября, Бостонский — с 20 апреля на 14 сентября. Также сообщалось, что Берлинский марафон не состоится в запланированные даты в сентябре.

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