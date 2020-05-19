Дублинский марафон отменен из-за пандемии коронавируса
Организаторы Дублинского марафона приняли решение об отмене соревнований
Организаторы Дублинского марафона приняли решение об отмене соревнований
Дублинский марафон был запланирован на 25 октября. Все заявки на соревнования 2020 года будут действительны на марафон 2021 года.
«Мы приняли трудное решение в интересах здоровья и благополучия всех тех, кто участвовал в том, чтобы сделать наши соревнования такими успешными, — от бегунов, болельщиков, волонтеров, спонсоров до поставщиков. Мы изучили много альтернативных вариантов для безопасного проведения соревнований, но в конечном итоге ни один из них не был жизнеспособным», — заявил гоночный директор Дублинского марафона Джим Огни.
Ранее