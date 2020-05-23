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12:21 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлет Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не приедет на ближайшие сборы на подмосковную базу «Новогорск» и продолжит готовиться к сезону дома в Барнауле. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

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Источник: РИА "Новости"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

«Что касается Шубенкова, то сейчас он в Новогорск точно не приедет, — сказал Клевцов. — Я не вижу смысла ехать туда с учетом того, что ближайшие соревнования начнутся только в середине августа. Для того уровня подготовки, который имеем на данный момент, вполне достаточно тренироваться в своем родном Барнауле, не выезжая никуда. А потом уже, ближе к сезону, мы можем приехать и в Новогорск».

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

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