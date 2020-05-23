Легкоатлет Шубенков пропустит ближайшие сборы в Новогорске и продолжит тренироваться дома

Источник: РИА "Новости"

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

«Что касается Шубенкова, то сейчас он в Новогорск точно не приедет, — сказал Клевцов. — Я не вижу смысла ехать туда с учетом того, что ближайшие соревнования начнутся только в середине августа. Для того уровня подготовки, который имеем на данный момент, вполне достаточно тренироваться в своем родном Барнауле, не выезжая никуда. А потом уже, ближе к сезону, мы можем приехать и в Новогорск».