Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Слуцк
Рух
Футбол. Зарубежный
18:30
Ислочь
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:30
Витебск
Динамо Мн
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
12:49 (мск), источник: ТАСС

Легкоатлетка Ласицкене не приедет на ближайший тренировочный сбор в Новогорск

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поедет на ближайший сбор на подмосковную базу «Новогорск», так как в этом нет пока необходимости. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

Наверх
Источник: AP 2020

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

«Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет, — сказал тренер. — После выхода из отпуска у нее начнется ОФП (общефизическая подготовка — прим. ТАСС), поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, тогда я смогу говорить про подготовку что-то определенное».

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин доложил, что по поручению президента РФ Владимира Путина был подготовлен план мероприятий по восстановлению системы учебно-тренировочных сборов, детальная версия которого будет представлена президенту и правительству. Матыцин отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму. Путин поддержал это решение, указав при этом на необходимость соблюдения дисциплины и санитарных требований.

 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
СМИ: «Барселона» исключила продажу Месси и еще 5 игроков летом
У членов семьи Погребняка обнаружен коронавирус
«Бавария» намерена побороться за форварда «Боруссии» (Д)
Три клуба РПЛ привели базы под требования Роспотребнадзора
У легендарного игрока НБА найден коронавирус
Российский игрок НХЛ рассказал о желании подраться с Овечкиным
Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь