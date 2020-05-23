Легкоатлетка Ласицкене не приедет на ближайший тренировочный сбор в Новогорск

Источник: AP 2020

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Евгений Юрченко сообщил в пятницу ТАСС, что российские легкоатлеты планируют возобновить тренировочные сборы в Новогорске и Сочи после решения всех вопросов с безопасностью и санитарными нормами.

«Сейчас Маша отдыхает, и необходимости в централизованных тренировочных занятиях пока нет, — сказал тренер. — После выхода из отпуска у нее начнется ОФП (общефизическая подготовка — прим. ТАСС), поэтому про сборы мы пока не думали. Что-то конкретное о дальнейших планах подготовки говорить тоже сложно, все будет зависеть от ситуации с календарем и как его будет корректировать коронавирус. Как только наступит ясность, тогда я смогу говорить про подготовку что-то определенное».